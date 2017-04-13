United Airlines вернет деньги за билеты после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines вернет стоимость билета всем пассажирам рейса, на котором произошел инцидент с применением силы к мужчине, отказавшемся покинуть самолет из-за ситуации с овербукингом, сообщает газета USA Today.

"Все пассажиры рейса 3411, летевшего в воскресенье девятого апреля, получат компенсацию, равную стоимости билетов", — говорится в заявлении авиакомпании.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, трёх пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.