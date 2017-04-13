Шойбле посоветовал уехать мигрантам, не согласным с образом жизни в Европе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что иммигрировавшие в Европу мусульмане, не желающие принять европейский образ жизни, должны понимать, что для них в мире есть места лучше, передает агентство Рейтер.

Выступая в Берлине, Шойбле заявил, что таким мигрантам, которые не принимают образ жизни в Европе, следует сообщить, что "вы сделали неправильный выбор".

"В мире есть места лучше Европы, чтобы жить по исламскому праву", — добавил он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.