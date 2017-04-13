СМИ: США не достигли соглашения с Россией по расследованию событий в Идлибе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель госсекретаря США Рекса Тиллерсона заявил, что США не достигли соглашения с Россией о необходимости расследования с участием ООН событий в сирийском Идлибе, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москва увидела готовность США поддержать международное расследование событий в Идлибе.

Как заявил официальный представитель Тиллерсона Роберт Хаммонд "никакого соглашения достигнуто не было".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, обвинив в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Идлибе армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считают американские власти, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО. Обвинения в свой адрес Дамаск назвал сфабрикованными.

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