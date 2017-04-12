Экс-советника Трампа зарегистрировали в США как "иностранного агента"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, проводивший ранее лоббистскую деятельность, регистрируется в качестве "иностранного агента", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его официального представителя.

Манафорт проводил переговоры с правительством по поводу регистрации в качестве "иностранного агента" еще до президентских выборов в 2016 году, сообщил его представитель, и сейчас "предпринимает необходимые шаги" в ответ на "формальные рекомендации" руководства страны. Как отмечает агентство, неизвестно, знали ли Трамп о переговорах Манафорта по поводу регистрации в качестве агента до того, как нанял его руководить предвыборным штабом.

По словам представителя Манафорта, он проводил лоббистскую деятельность не в интересах российского правительства и до того, как он начал работать в президентской кампании Трампа.

Ранее сообщалось, что Манафорт и его фирма проводила лоббистскую деятельность в США в пользу прежнего правительства Украины под руководством президента Виктора Януковича. Как сообщали американские СМИ, ни Манафорт, ни его заместители не уведомляли об этом правительство США, как того требует американское законодательство.