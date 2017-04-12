Трамп дал оценку работе Тиллерсона на переговорах в Москве

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон проделал "колоссальную работу" на переговорах в Италии и в России в последние дни.

Тиллерсон в последние дни провел переговоры в итальянской Лукке с коллегами по G7 и в Москве, где встречался с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

"Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников. Он проделал колоссальную работу, только что видел часть – это колоссальная работа!", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.