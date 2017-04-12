Озеров: у России и США появились точки соприкосновения

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина и глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона говорят о том, что у наших стран появились точки соприкосновения, есть движение навстречу друг другу, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Встреча президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Тиллерсона говорит о том, что на переговорах Лаврова и Тиллерсона было движение навстречу друг другу, что появились точки соприкосновения, иначе бы встреча эта не состоялась", — сказал сенатор.

По его словам, нельзя ждать от одного раунда переговоров "глобального сближения". "Главное, что разговор начался", — отметил Озеров.

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