Киевское метро может через месяц остановить работу, заявили власти города

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Киевский метрополитен может через месяц остановить работу из-за нехватки средств, метро работает за счет накопленных ресурсов, сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

Пресс-служба метро в сентябре 2016 года сообщила, что суд в Киеве удовлетворил иск "Укррослизинга" и обязал Киевский метрополитен выплатить 28,4 миллиона долларов из заявленных 127,4 миллиона долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга, счета метрополитена по решению суда были арестованы. Метрополитен обратился в Государственную исполнительную службу Украины с заявлением о снятии ареста с зарплатного счета.

"На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку 6 числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат. Мэр и Департамент транспорта прикладывает максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации", — цитирует сайт Киева "44.ua" Майзеля.

Заместитель главы Киевской городской администрации, депутат горсовета Илья Сагайдак ранее заявил, что метрополитен Киева может остановить свою работу из-за ситуации с лизинговыми вагонами. По его данным, Хозяйственный суд Киева по иску "Укррослизинга" запретил Киевскому метрополитену совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро, что может повлечь за собой транспортный коллапс.

Киевский метрополитен подал апелляцию на решение суда, который в конце мая 2016 года отменил запрет на использование 100 лизинговых вагонов.