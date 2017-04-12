В Ираке объяснили, с чем связана пауза в штурме западной части Мосула
МОСУЛ, 12 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Причиной задержки штурма армией Ирака западных районов Мосула, контролируемых боевиками ИГ*, стало открытие коридоров безопасности для выхода мирных граждан, сообщил РИА Новости офицер федеральной полиции Ирака Имад Халаф.
"Причина нашей задержки по штурму квартала Старого города в Мосуле, во-первых, и в основном связана с предоставлением коридоров безопасности для выхода семей. В этих районах остается еще много мирных жителей, и при начале атаки много старых домов просто начнут сыпаться как карточные домики. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей вышло", — заявил подполковник Халаф, помощник командира 4-го полка 18-й бригады 5-й дивизии федеральной полиции Ирака.
По его словам, позиции 4-го полка в настоящий момент находятся в районе Баб-эт-Туб, соседствующего с кварталом Старого города в Мосуле. Радикалы препятствуют выходу гражданских лиц из контролируемых ими районов, расстреливая всех бегущих. Подполковник Халаф также отметил, что "нередко сами боевики пытаются выйти из города под видом мирных граждан, несущих белые флаги".
*террористическая группировка, запрещенная в России
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.