В Ираке объяснили, с чем связана пауза в штурме западной части Мосула

МОСУЛ, 12 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Причиной задержки штурма армией Ирака западных районов Мосула, контролируемых боевиками ИГ*, стало открытие коридоров безопасности для выхода мирных граждан, сообщил РИА Новости офицер федеральной полиции Ирака Имад Халаф.

"Причина нашей задержки по штурму квартала Старого города в Мосуле, во-первых, и в основном связана с предоставлением коридоров безопасности для выхода семей. В этих районах остается еще много мирных жителей, и при начале атаки много старых домов просто начнут сыпаться как карточные домики. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей вышло", — заявил подполковник Халаф, помощник командира 4-го полка 18-й бригады 5-й дивизии федеральной полиции Ирака.

По его словам, позиции 4-го полка в настоящий момент находятся в районе Баб-эт-Туб, соседствующего с кварталом Старого города в Мосуле. Радикалы препятствуют выходу гражданских лиц из контролируемых ими районов, расстреливая всех бегущих. Подполковник Халаф также отметил, что "нередко сами боевики пытаются выйти из города под видом мирных граждан, несущих белые флаги".

*террористическая группировка, запрещенная в России