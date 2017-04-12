Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. РФ и США выступают за неукоснительное выполнение резолюций СБ ООН по Корейскому полуострову, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Говорили мы и о ситуации на Корейском полуострове, которая нас очень сильно тревожит. И Россия и США выступают за неукоснительное соблюдение резолюции СБ ООН, которые были приняты на эту тему. Сегодня мы говорили о том, как найти способы выйти из спирали конфронтации и перейти к тому, чтобы создать условия для переговорного процесса, для урегулирования проблемы денуклеаризации Корейского полуострова через политические, дипломатические усилия", — сказал Лавров.