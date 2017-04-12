Лавров заявил о сохранении линии на невмешательство в дела других стран

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве констатировал сохранение линии РФ и США на невмешательство в дела других государств.

"… Исходим также из того, что публично заявленная линия и России и США об отсутствии намерения вмешиваться во внутренние дела Сирии, либо других государств остается в силе", — сказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"И мы рассчитываем, что пример Ирака, Ливии и ряда других стран послужит хорошим предостережением от того, чтобы подобные попытки повторялись где-то еще, в том числе в регионе Ближнего Востока, Северной Африки", — отметил глава МИД России.

"И еще раз подчеркну, наша общая решимость добиться полного уничтожения, разгрома ИГИЛ и прочих террористов остается общей, остается в силе и сегодня это подтвердилось во всей полноте", — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.