Лавров: у России и США общая позиция по вопросу Минских соглашений

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У РФ и США общая позиция о необходимости выполнения минских договоренностей по Украине, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"У нас единая позиция о том, что минские договоренности 2015 года должны выполняться", — сказал Лавров.

Он добавил, что в ходе переговоров "мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к четверке, работающей в рамках "нормандского формата".

"Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме с тем, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей. Мы будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы", — добавил российский министр.