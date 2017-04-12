Боевики ИГ* в Мосуле потеряли централизованное руководство, заявили в Ираке

МОСУЛ, 12 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Боевики террористической группировки "Исламское государство"*, закрепившиеся в районах Мосула, уже не имеют централизованного руководства, радикалами руководят главари второго и третьего звена в иерархии террористов, об этом РИА Новости рассказал подполковник федеральной полиции Ирака Имад Халаф.

"Большинство главарей ИГ* были уничтожены, другая часть бежала. Сейчас у них остался второй и третий уровень командиров. По нашей информации это слабые руководители. Они разбросаны по районам и у них уже нет централизованного руководства", — заявил Имад Халаф, помощник командира 4-го полка, 18-й бригады, 5-й дивизии федеральной полиции Ирака.

По словам представителя полка, чьи позиции в настоящий момент находятся в районе Баб-эт-Туб, соседствующего с кварталом Старого города в Мосуле, террористы разделились на "очень маленькие группы по 2-3 человека, состоящие из снайперов и смертников, готовых сесть за руль начиненного взрывчаткой автомобиля".

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*террористическая группировка, запрещенная в России