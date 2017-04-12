ОБСЕ настаивает на разведении сил у Станицы Луганской 14 или 16 апреля

ЛУГАНСК, 12 апр — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик настаивает на разведении сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе 14 или 16 апреля, заявил в среду полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске.

"Координатор контактной группы (от ОБСЕ Мартин Сайдик) настаивает на рассмотрении дат (разведения сил и средств) 14 и 16 апреля. Украинская сторона продолжает уклоняться от ответа, несмотря на то, что одной из ключевых задач в сфере безопасности "нормандская четверка" обозначила завершение первого этапа разведения сил и средств", — сказал Дейнего Луганскому информационному центру.

Представитель ЛНР отметил, что несмотря на заявленную Луганском готовность провести разведение сил уже 14 апреля, вопрос даты остался открытым.

"Кроме того, обсуждались возможные следующие участки разведения, но эта тема не получила существенного развития", — добавил Дейнего.

Контактная группа по Украине 29 марта на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля в преддверии Пасхи, однако оно так и не состоялось. Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Разведения сил в Станице Луганской, которое было согласовано контактной группой и запланировано на 6 апреля, также не произошло.