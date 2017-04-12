В Раде предложили провести референдум и упразднить пост президента Украины

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На Украине следует провести референдум и упразднить должность президента, заявил народный депутат Верховной рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

По мнению политика, стране "идеально" подойдет парламентская форма правления.

"Пост президента, считает наша партия, должен быть упразднен на референдуме. Вот Германия не имеет президента фактически, он номинальная фигура, страна имеет земельное устройство — и ничего, прекрасно живет", — сказал Рабинович.

Депутат отметил, что страна "наступает на одни и те же грабли" в вопросе выборов главы государства.

"Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, — и все", — заявил он.

По словам политика, в парламенте "более живая ситуация", так как проще найти противовесы, а большинство может превратиться в меньшинство и наоборот.

Он также назвал правящую коалицию в парламенте "незаконной", заявив, что она "захватила власть" и "может грабить страну безнаказанно".

"Эта власть привела к обнищанию народа, а нам правительство каждый день рассказывает, что стало жить лучше. Кому стало жить лучше? Страну разворовали и заложили МВФ, деревья рубим, медицину и образование губим, молодежь выталкиваем за границу, пенсионеров обкладываем налогами и убиваем ценами на лекарства, бизнес душим", — подчеркнул Рабинович, добавив, что терпения украинского народа надолго не хватит.