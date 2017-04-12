Мамедъяров: Баку вправе восстановить целостность страны всеми средствами

БАКУ, 12 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан заинтересован в разрешении нагорно-карабахского конфликта мирным путем, но сохраняет за собой право восстановить нарушенную территориальную целостность всеми средствами, сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на заседании глав МИД стран "Восточного партнерства" и "Вышеградской группы" в Варшаве.

Заседание глав МИД "Вышеградской группы" и "Восточного партнерства" открылось в среду в Варшаве. Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.

"Азербайджан заинтересован в разрешении нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и по дорожной карте, основанной на принципах международного права… В частности это отражено в глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности от 2016 года. В то же время, если продолжающиеся на протяжении десятилетий переговоры не принесут никаких результатов, Азербайджан сохраняет за собой право восстановить нарушенную территориальную целостность всеми возможными находящимися в его распоряжении средствами", — приводит слова Мамедъярова его пресс-служба.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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