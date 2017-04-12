Эстонская полиция объяснила, почему оператора РЕН ТВ не впустили в страну

ТАЛЛИН, 12 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России", не впустили в страну, поскольку он неправильно назвал цель своего приезда.

Как сообщила ранее пресс-служба канала РЕН ТВ, съемочная группа направлялась в Таллин со всеми необходимыми документами. Журналисты имели загранпаспорта с бизнес-визами, а также аккредитацию на мероприятие, оформленную с соблюдением всех формальностей. Первым контроль прошел корреспондент РЕН ТВ и был успешно пропущен на территорию страны. Несмотря на то, что документы оператора были оформлены аналогично, ему было отказано во въезде, отмечают представители канала. Оператора допрашивали в течение часа. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране". Омельченко находится в транзитной зоне аэропорта и ожидает рейс в Москву.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры ДПП Сейко Куйка, озвученная прибывшим в среду из Москвы в Таллинский аэропорт гражданином цель поездки не соответствовала действительности. "Мужчина утверждал, что прибыл в Эстонию в качестве туриста, хотя в ходе опроса выяснилось, что он оператор и прибыл в Эстонию по работе", — сказал Куйк изданию Postimees.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали.

В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".