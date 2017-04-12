Отделение "дочки" Сбербанка в Одессе продолжает работу

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Отделение "дочки" Сбербанка в Одессе работает, несмотря на блокирование радикалами, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", с понедельника блокируют работу отделения Сбербанка в Харькове. Также они проводят акции у отделения банка в Днепре и Киеве. Радикалы требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

"Отделение работает. Не работает, по-прежнему, только отделение в Харькове", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщила ранее подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".