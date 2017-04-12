В Канаде полиция на вертолете ловила детей, укравших конфеты

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Канадская полиция организовала полномасштабную спецоперацию для поимки детей, укравших сладости из парка развлечений около Торонто, передает Huffington Post.

Как сообщает издание, к погоне за воришками привлекли несколько подразделений. В рейде приняли участие отряд кинологов, полицейский вертолет с тепловизором и спецназ округа Йорк.

Подростки 15-16 лет были обнаружены неподалеку от места преступления. По словам правоохранителей, они прятались за кустами, где доедали украденные конфеты.