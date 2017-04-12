В Йемене 82% населения нуждаются в гуманитарной помощи, сообщили в ООН

ЖЕНЕВА, 12 апр – РИА Новости. ООН призывает к незамедлительному снятию блокады с Йемена и доступу в страну гуманитарной помощи, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по правам человека и международным санкциям Идрисса Джазари (Idriss Jazairy).
По данным ООН, в Йемене в гуманитарной помощи нуждаются свыше 21 миллиона человек, что составляет порядка 82% населения. Из них 7 миллионов человек голодают.
Спецдокладчик ООН подчеркнул, что блокада войсками коалиции Йемена является "серьезным нарушением большинства основных норм законодательства в области прав человека, а также законов ведения войны, что не должно остаться без ответа".
"Я призываю все стороны конфликта соблюдать основные права на жизнь, пищу и достойные условия существования для невинных мирных граждан и решать свои разногласия путем переговоров, незамедлительно восстановив беспрепятственный доступ в порт Ходайда, особенно для гуманитарных грузов", — заключил спецдокладчик ООН.