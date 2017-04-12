Трамп счел успехи своей команды за сто дней у власти лучшими в истории США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил успехи своей администрации за первые три месяца пребывания у власти. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что его команда сделала "очень многое" для большого количества людей.

"Я не думаю, что кому-либо за первые 100 дней президентского срока удалось хотя бы близко достичь того, что сделали мы", — подчеркнул он.

По данным последнего доступного опроса, который проводился телеканалом CBS News с 7 по 9 апреля, деятельность Дональда Трампа на посту президента поддерживают только 43% американцев.