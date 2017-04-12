Итальянские политики призвали власти извиниться за арест крымских вин

РИМ, 12 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские политики, планирующие посетить Ялтинский экономический форум, призвали Италию извиниться за инцидент с конфискацией крымского вина на выставке в Вероне, говорится в заявлении членов областного совета Венето — Стефано Вальдегамбери и Лучано Сандона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина Vinitaly в Италии была арестована крымская продукция. Представитель компании Asti Group — организатора российской экспозиции на выставке в Вероне — Нарине Багманян подтвердила эту информацию, пояснив, что выставка российских виноделов работает в нормальном режиме, но вина крымских и севастопольских производителей, за редким исключением, сняты с основного стенда. Украинские СМИ при этом сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vinitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны. Минсельхоз РФ подтвердил эту информацию.

"Нам стыдно за конфискацию крымских вин на Vinitaly. Правительство Италии должно принести извинения", — говорят итальянские политики, которые в составе обширной итальянской делегации намерены посетить Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме 20-22 апреля. Как заявил Сандона РИА Новости, в их группу войдут порядка 40 человек, включая предпринимателей и политиков национального масштаба.

Для Вальдегамбери и Сандона это будет не первый визит в Крым: в октябре 2016 года в составе делегации итальянских парламентариев и бизнесменов они встретились с руководством полуострова и местными предпринимателями.

"Конфискация на Vinitaly крымских вин — это оскорбление народа Крыма", — заявил Сандона.

В свою очередь, Вальдегамбери пообещал связаться в среду с главой Крыма Сергеем Аксеновым, чтобы извиниться за этот инцидент от лица итальянского народа.

"Абсурден тот факт, что область Венето должна платить эти миллиарды евро по вине Евросоюза и Италии, которые хотят наказать народ Крыма, отказав ему в праве быть частью России. Это несправедливый повод, потому что за него дорого платят наши предприятия", — заявил областной советник.