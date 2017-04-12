Украина ищет своего Гагарина и альтернативный День космонавтики

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В среду в Киеве на заседании кабинета министров два вице-премьера Украины, Вячеслав Кириленко (культура) и Геннадий Зубко (строительство и ЖКХ), соревновались в любви к родине и знании истории. Закончилось это предложением изменить дату Всемирного дня космонавтики, а заодно заменить первого космонавта Юрия Гагарина своим, украинским героем.

После этого вице-премьеры перешли к более прозаическим вопросам — разваливающейся экономике и почти уничтоженной культуре.

Особенности национальной "свидомости"

В начале заседания украинского правительства, проходившего 12 апреля, вице-премьер по культуре Вячеслав Кириленко на заседании правительства предложил установить на Украине свою дату Дня космонавтики: 19 ноября.

Тут в разговор вступил Геннадий Зубко, вице-премьер по строительству и ЖКХ (по оценкам экспертов, долги населения за ЖКХ на Украине выросли до 40 миллиардов гривен).

Вот, говорит Зубко, как бы поддерживая Кириленко, если посмотреть в интернете на фотографии Сергея Павловича Королёва, то сразу видно: наш природный украинец. Родился в Житомире, закончил Киевский политех, а пострадал, конечно, от России. Там его посадили коммунисты.

"Это знаковая история, что многое происходило вопреки, а не благодаря", — зачем-то добавил Зубко. Кого надо за Королёва благодарить, а кого попрекать — не объяснил. Все свои. И без слов понимают.

Тут, конечно, возразить трудно. Королёв точно родился на Украине и начинал учиться в Киевском политехническом институте, это верно. Только закончил МВТУ, то есть Московское высшее техническое училище имени Баумана, откуда и началась его карьера строителя космической отрасли в бывшем СССР.

Правда и то, что его посадили в 1938 году, сидел он некоторое время на Колыме, а потом трудился в закрытом тюремном КБ в Москве, где и начал создавать первые реактивные установки. И, в общем, вся его последующая жизнь, после досрочного освобождения в 1944 году, была связана с космонавтикой и ракетостроением. Которое осуществлял он в столице Советского Союза — Москве.

Не последнюю роль сыграл Королёв и в строительстве крупнейшего предприятия советского ракетостроения (и даже одного из самых больших в мире) — завода и конструкторского бюро "Южмаш", расположенного в Днепропетровске (ныне Днепр).

Только вот беда: после 1991 года "Южмаш" постепенно стал проседать, а нынешние руководители, заседающие в кабинете министров Украины после 2014 года, окончательно загубили флагман советского ракетостроения — завод "Южмаш".

Сейчас некогда прославленное предприятие, разработавшее и построившее знаменитую ракету СС-20 ("Сатана"), работает четыре часа в неделю, ракет не строит и ничего не конструирует.

Особенности национального выяснения истины

Вице-премьеры тем временем продолжили беседу. Кириленко начал объяснять, чем ему приглянулся день 19 ноября.

"Если у нас сегодня все еще День космонавтики — советской, по сути, мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате — так, как он это сделал с Днем защитника отчизны, какой-то воображаемой и условной, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", — заявил Кириленко.

Тут вступил Зубко.

"Дело в том, — перехватил он нить разговора, — что есть указ президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине".

"Вот я и говорю, — солидно продолжил Кириленко, — что мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории — например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, Героя Украины и нашего современника! Мы должны наших современников чтить и себя уважать", — сказал Кириленко.

Зубко, которому ближе был не Каденюк, а Королёв, еще пытался на своем настоять: "Сергей Павлович Королёв — это наш, практически гражданин Украины", — заверял собравшихся Зубко.

На что вице-премьер Кириленко находчиво ответил: "Я об этом и сказал".

И дальше развил свою мысль в том направлении, что вот есть у независимой Украины космонавт Каденюк, который 19 ноября 1997 года побывал в космосе. Вот и нужно, мол, назначить свой Всемирный день украинской космонавтики — 19 ноября. И с этим предложением, мол, надо обратиться всему кабинету министров к президенту.

А дальше министры с вице-премьерами начали обсуждать совсем скучные вопросы: где взять денег, чтобы протянуть до следующего транша МВФ.

Необходимые уточнения

Здесь надо сделать уточнение относительно судьбы Леонида Каденюка. Вообще-то, когда Украина стала независимой, то есть в 1991 году, он принял российское гражданство, в котором пребывал до 1995 года. Был членом команды космонавтов, жил в Звездном городке. Потом, как утверждают осведомленные источники, ему сообщили: если вернется на родину, то, получив гражданство, вылетит в космос, поскольку конкурентов на Украине, в отличие от России, у него не будет.

И точно, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года он совершил краткосрочный (15 суток и 16 часов) космический полет в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле "Колумбия" (STS-87).

Ну а коль скоро украинский космонавт был в космосе на американской ракете — логичнее было бы предложить президенту установить 19 ноября День американской космонавтики с участием украинского специалиста по полезной нагрузке.

И честнее будет, и по смыслу ближе к реалиям.