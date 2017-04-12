США
12.0412 апреля21:56МСК
USD56.76-0.20
EUR60.26-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украина ищет своего Гагарина и альтернативный День космонавтики

20:4312.04.2017
116181
Празднование Дня авиации и космонавтики в регионах России
© РИА Новости. Кирилл Брага
Перейти в фотобанк

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В среду в Киеве на заседании кабинета министров два вице-премьера Украины, Вячеслав Кириленко (культура) и Геннадий Зубко (строительство и ЖКХ), соревновались в любви к родине и знании истории. Закончилось это предложением изменить дату Всемирного дня космонавтики, а заодно заменить первого космонавта Юрия Гагарина своим, украинским героем.

После этого вице-премьеры перешли к более прозаическим вопросам — разваливающейся экономике и почти уничтоженной культуре.

Особенности национальной "свидомости"

В начале заседания украинского правительства, проходившего 12 апреля, вице-премьер по культуре Вячеслав Кириленко на заседании правительства предложил установить на Украине свою дату Дня космонавтики: 19 ноября.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Пушков высмеял "декоммунизацию" Дня космонавтики на Украине

Тут в разговор вступил Геннадий Зубко, вице-премьер по строительству и ЖКХ (по оценкам экспертов, долги населения за ЖКХ на Украине выросли до 40 миллиардов гривен).

Вот, говорит Зубко, как бы поддерживая Кириленко, если посмотреть в интернете на фотографии Сергея Павловича Королёва, то сразу видно: наш природный украинец. Родился в Житомире, закончил Киевский политех, а пострадал, конечно, от России. Там его посадили коммунисты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Конструктор Сергей Павлович Королев

"Это знаковая история, что многое происходило вопреки, а не благодаря", — зачем-то добавил Зубко. Кого надо за Королёва благодарить, а кого попрекать — не объяснил. Все свои. И без слов понимают.

Тут, конечно, возразить трудно. Королёв точно родился на Украине и начинал учиться в Киевском политехническом институте, это верно. Только закончил МВТУ, то есть Московское высшее техническое училище имени Баумана, откуда и началась его карьера строителя космической отрасли в бывшем СССР.

Правда и то, что его посадили в 1938 году, сидел он некоторое время на Колыме, а потом трудился в закрытом тюремном КБ в Москве, где и начал создавать первые реактивные установки. И, в общем, вся его последующая жизнь, после досрочного освобождения в 1944 году, была связана с космонавтикой и ракетостроением. Которое осуществлял он в столице Советского Союза — Москве.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин после приземления. Саратовская область, 12 апреля 1961 года
© РИА Новости. Александр Сергеев
Перейти в фотобанк
Политолог: в Киеве хотят перенести День космонавтики? Да пусть переносят

Не последнюю роль сыграл Королёв и в строительстве крупнейшего предприятия советского ракетостроения (и даже одного из самых больших в мире) — завода и конструкторского бюро "Южмаш", расположенного в Днепропетровске (ныне Днепр).

Только вот беда: после 1991 года "Южмаш" постепенно стал проседать, а нынешние руководители, заседающие в кабинете министров Украины после 2014 года, окончательно загубили флагман советского ракетостроения — завод "Южмаш".

Сейчас некогда прославленное предприятие, разработавшее и построившее знаменитую ракету СС-20 ("Сатана"), работает четыре часа в неделю, ракет не строит и ничего не конструирует.

© РИА Новости. А. Зубцов
Перейти в фотобанк
Полет ракеты СС-20

Особенности национального выяснения истины

Вице-премьеры тем временем продолжили беседу. Кириленко начал объяснять, чем ему приглянулся день 19 ноября.

Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос. Архивное фото
© Фото: Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
День космонавтики в России
"Если у нас сегодня все еще День космонавтики — советской, по сути, мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате — так, как он это сделал с Днем защитника отчизны, какой-то воображаемой и условной, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины", — заявил Кириленко.

Тут вступил Зубко.

"Дело в том, — перехватил он нить разговора, — что есть указ президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине".

"Вот я и говорю, — солидно продолжил Кириленко, — что мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории — например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, Героя Украины и нашего современника! Мы должны наших современников чтить и себя уважать", — сказал Кириленко.

Зубко, которому ближе был не Каденюк, а Королёв, еще пытался на своем настоять: "Сергей Павлович Королёв — это наш, практически гражданин Украины", — заверял собравшихся Зубко.

© РИА Новости. Игорь Снегирев
Перейти в фотобанк
Академик Сергей Королев, основоположник практической космонавтики принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина

На что вице-премьер Кириленко находчиво ответил: "Я об этом и сказал".

Останки необычной красной новой звезды V838 Единорога, взорвавшейся в 2002 году
© Фото: Е.А. Барсукова и В.П. Горанский
"Поехали!": лучшие космические фотографии российских астрономов
И дальше развил свою мысль в том направлении, что вот есть у независимой Украины космонавт Каденюк, который 19 ноября 1997 года побывал в космосе. Вот и нужно, мол, назначить свой Всемирный день украинской космонавтики — 19 ноября. И с этим предложением, мол, надо обратиться всему кабинету министров к президенту.

А дальше министры с вице-премьерами начали обсуждать совсем скучные вопросы: где взять денег, чтобы протянуть до следующего транша МВФ.

Необходимые уточнения

Здесь надо сделать уточнение относительно судьбы Леонида Каденюка. Вообще-то, когда Украина стала независимой, то есть в 1991 году, он принял российское гражданство, в котором пребывал до 1995 года. Был членом команды космонавтов, жил в Звездном городке. Потом, как утверждают осведомленные источники, ему сообщили: если вернется на родину, то, получив гражданство, вылетит в космос, поскольку конкурентов на Украине, в отличие от России, у него не будет.

Вид с МКС на Землю. Архивное фото
© NASA
Глава ФПИ призвал сделать космические технологии дешевыми и доступными

И точно, с 19 ноября по 5 декабря 1997 года он совершил краткосрочный (15 суток и 16 часов) космический полет в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле "Колумбия" (STS-87).

Ну а коль скоро украинский космонавт был в космосе на американской ракете — логичнее было бы предложить президенту установить 19 ноября День американской космонавтики с участием украинского специалиста по полезной нагрузке.

И честнее будет, и по смыслу ближе к реалиям.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
natipupsik
А Украина вообще имеет отношение к космонавтики?
21:27
12.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена