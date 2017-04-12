Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции

МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал пакет документов, касающихся развития евразийской интеграции, в том числе координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

"Лукашенко подписал пакет документов, касающихся развития евразийской интеграции", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, "он включает в себя и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом".

Как отмечается в сообщении, подписанные документы также касаются международной деятельности, включая начало переговоров о свободной торговле с Ираном, Индией, Сингапуром, Египтом. Кроме того, это вопросы единого таможенного регулирования в ЕАЭС, координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков, торговли услугами.

"В целом принятие названного пакета документов позволит Белоруссии системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования Евразийского экономического союза", — отмечается в материале.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где в декабре был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Позже Лукашенко указом одобрил проект договора о кодексе в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.