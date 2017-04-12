На юге Киргизии собака выжила, проведя 44 дня под лавиной

БИШКЕК, 12 апр – РИА Новости. Дворняжка выжила, проведя 44 дня под снежной лавиной в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Киргизии, сообщает в среду киргизское информагентство АКИпресс со ссылкой на хозяина собаки Конушбая Бектурганова.

Как сообщала пресс-служба МЧС республики, 18 февраля снежная лавина накрыла сарай, в котором находились 8 голов мелкого рогатого скота, принадлежащего жителю села Жаны-Базар Бектурганову.

Как рассказал изданию хозяин собаки, ночью питомец лежал под тандыром — уличной глиняной печью для хлеба, — сошедшая лавина накрыла место, где стоял тандыр, собака не успела выскочить. А 4 апреля, когда на улице значительно потеплело и снег начал активно таять, хозяин услышал лай со стороны снежного завала. "Я работал по хозяйству, вдруг услышал собачий лай. Начал прислушиваться, пошел по направлению к звуку", — рассказал он. Пробираясь по снежному завалу, мужчина неожиданно провалился в яму, а когда вытащил ногу, увидел под слоем снега своего пса.

"За это время собака сильно исхудала, стала, как ягненок. Она лежала на сырой земле… Сейчас мы ее усиленно откармливаем, чтобы собака восстановилась", — отметил Бектурганов.

Он также рассказал, что за несколько дней до схода лавины, благодаря предупреждению МЧС, он перегнал 40 голов своего скота в загон к соседям, расположенный в безопасном месте.

Нынешней зимой обильные снегопады обрушились на юг Киргизии. В ряде районов под тяжестью снега были проломлены крыши зданий, в некоторых местах высота снежного покрова составила около 2 метров. В селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области лавина погребла несколько жилых домов. При этом погибли двое детей, одиннадцать человек пострадали. Еще одна женщина погибла в Кара-Суйском районе. Сообщалось также о гибели домашних животных и повреждении сельскохозяйственных построек под снежными массами.