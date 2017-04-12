Сечин и Кадыров заявили, что могут подать в суд на Financial Times

РИА НОВОСТИ. СЕЧИН И КАДЫРОВ ЗАЯВИЛИ, ЧТО МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ В СУДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ В FT О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ НИМИ