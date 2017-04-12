Бибилов намерен обсудить с Москвой вхождение Южной Осетии в состав РФ

ЦХИНВАЛ, 12 апр — РИА Новости. Избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил в среду, что намерен обсудить с российским руководством вхождение республики в состав РФ.

В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Бибилов набрал 54,8% голосов избирателей.

"Я осознаю, что народ Южной Осетии разделен в своем мнении о вхождении или не вхождении в состав России. И после того, как я вступлю в должность, мы начнем широкие консультации с политическими силами России и Южной Осетии, и с руководством РФ. Мы над этим будем работать и придем к общему знаменателю", — заявил Бибилов в интервью агентству Sputnik Южная Осетия.

Ранее Бибилов заявлял, что референдум по вступлению Южной Осетии в состав РФ, скорее всего, состоится после президентских выборов в 2017 году.