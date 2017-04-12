Испанка отсудила у бывшего мужа 24 тысячи евро за работу по дому

МАДРИД, 12 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Гражданка Испании отсудила у своего бывшего мужа почти 24 тысячи евро за работу по дому за шесть лет, что они проживали совместно, сообщает в среду испанское издание El Mundo.

Решение о взыскании 23 628 евро в пользу истицы было принято апелляционным судом, который оставил в силе принятый годом ранее вердикт суда первой инстанции испанской провинции Кантабрия. После принятия прошлогоднего решения бывший супруг истицы подал апелляцию, которая и была отклонена апелляционным судом.

Супружеская пара подала на развод в 2007 году, однако продолжила совместное проживание вплоть до мая 2013 года, когда развод был юридически оформлен и вступил в силу. По словам потерпевшей, она за время совместной жизни бросила работу, чтобы посвятить себя исключительно домашним делам, в то время как деньги в семью приносил супруг.

По решению суда, бывший муж оказался выгодоприобретателем в данной ситуации, так как "в рамках своей работы имел возможность увеличить свое личное финансовое состояние", в то время как его бывшая супруга занималась семьей и бытом, которые не имеют экономической ценности при разделе имущества в рамках бракоразводного процесса. Стоимость возмещения рассчитывалась исходя из минимального муниципального размера оплаты труда за вычетом 50%. "Работа по дому является формой вклада в общие расходы", — цитирует издание решение суда.