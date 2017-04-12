Житель Турции, оправданный после 11 лет тюрьмы, получил $3 компенсации

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости. Гражданин Турции Хюсейн А. получил девять лир (менее трех долларов) в качестве компенсации за 11 лет, проведенных в тюрьме, после того, как суд снял с него обвинения. Об этом сообщает газета Habertürk.

Мужчину арестовали в мае 1980 года и приговорили к заключению как члена леворадикальной группировки Dev-Sol. После 11 лет и двух месяцев в тюрьме его оправдали по 13 пунктам обвинения. С него сняли, в том числе, обвинение в убийстве, в попытке насильственного изменения конституционно строя и подделке документов.

Бывший заключенный подал иск о компенсации. Он потребовал выплатить ему 1,2 миллиона лир (около 330 тысяч долларов). Исходя из минимального размера оплаты труда на период отбывания тюремного срока, ему назначили компенсацию в 8,78 миллиона лир. Однако из-за произошедшей в 2005 году деноминации национальной валюты Турции (с купюр убрали шесть нулей) сумма уменьшилась до девяти лир.