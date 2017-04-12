В Гонконге в ДТП с участием двух автобусов пострадали 50 человек

ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Более 50 человек пострадали в результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса в специальном административном районе КНР Гонконг, пишет газета South China Morning Post.
После случившегося на этом участке дороги затруднено движение. Отмечается, что большинство пострадавших получили незначительные повреждения.
В свою очередь местная газета "Минпао" сообщает, что в результате ДТП пострадали 55 человек, на место прибыли 22 кареты скорой помощи. На фотографиях на сайте газеты видно, что в аварию попали два двухэтажных автобуса и микроавтобус.