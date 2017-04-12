В Таиланде тридцать три человека погибли в ДТП в первый день Сонгкрана

БАНГКОК, 12 апр – РИА Новости. Тридцать три человека погибли, 420 получили ранения в 409 дорожно-транспортных происшествиях в течение 11 апреля, первого дня недельного празднования Сонгкрана, Нового года по буддийскому лунному календарю, сообщает в среду пресс-служба Национального совета мира и порядка Таиланда (НСМП, военное правительство) в пресс-релизе, полученном РИА Новости.

Количество смертей в ДТП в первый день праздника в этом году на 36% меньше, чем в тот же день 2016 года, подчеркивается в пресс-релизе.

Около половины аварий случились 11 апреля по вине нетрезвых водителей, около 25% — из-за превышения скорости, говорится в пресс-релизе НСМП. Около 80% ДТП первого дня Сонгкрана произошли с мотоциклами и мопедами.

Одиннадцатого апреля началась "опасная неделя", связанная с массовым передвижением транспорта по всему Таиланду во время празднования Сонгкрана, Нового года по буддийскому лунному календарю. Именно в это время, так же, как и во время еще одной "опасной недели" — празднования Нового года в январе — в Таиланде происходит наибольшее количество ДТП. В последние годы Таиланд занимает первые места в мире по количеству ДТП со смертельным исходом.