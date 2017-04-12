СМИ узнали о подозреваемых в подготовке теракта в Дортмунде

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Подозреваемыми в совершении теракта в Дортмунде во вторник вечером являются двое мужчин — 25-летний гражданин Ирака и 28-летний гражданин Германии, сообщают в среду издания "Express" и "Kölner Stadtanzeiger".

По их информации, гражданин Ирака проживает в городе Вупперталь, немец — в городке Фрёнденберг. Оба, как предполагается, близки к группировке ИГ (запрещена в РФ).

По данным СМИ, правоохранители считают, что минимум один из двух подозреваемых находился в непосредственной близости от места теракта во время, когда прогремели взрывы.

Инцидент в Дортмунде произошел во вторник вечером. Футбольный клуб "Боруссия" должен был сыграть с "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Примерно в 19.15 около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, прогремели три взрыва, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.