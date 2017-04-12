Япония требует от США консультаций при принятии решений об ударе по КНДР

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Япония потребовала от США проведения предварительных консультаций в случае, если будет приниматься решение о военных действиях против КНДР, сообщила газета "Иомиури" в среду.

Как сообщили правительственные источники, с учетом того, что в случае нанесения удара по КНДР ближайшим объектом отмщения со стороны Северной Кореи станут Япония и Южная Корея, японское правительство сочло необходимым участвовать в принятии такого решения.

На фоне заявлений США о том, что они не исключают возможности военных действий в отношении КНДР, японское правительство настаивает на проведении предварительных консультаций. Как сообщает издание, американская сторона "продемонстрировала намерение согласиться с этим требованием". Это объясняется тем, что в случае нанесения удара по Северной Корее будут использованы американские военные базы, дислоцированные в Японии, а также от Японии потребуется участие в материально-техническом обеспечении операции.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе американский президент сообщил своему азиатскому союзнику, что в отношении КНДР "на стол выложены все варианты выбора". Вслед за этим США нанесли удар по авиабазе в Сирии. Это спровоцировало волну обсуждения в СМИ и среди японских политиков того, что следующим целью может стать Северная Корея. Япония, будучи союзником США, не сможет не поддержать эту акцию, однако при этом существует понимание того, что она сама неизбежно станет объектом актов возмездия со стороны КНДР.