В Киеве заявили, что Москва не просила о помощи по допросу Максаковой

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Прокуратура Киева заявила, что не получала от Следственного комитета РФ запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Следственный комитет РФ направил в Киев запрос о возможности допроса Максаковой.

"Такого запроса мы не получали", — заявили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Подробнее о Вороненкове читайте в биографической справке РИА Новости >>