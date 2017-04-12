В Киеве заявили, что Москва не просила о помощи по допросу Максаковой
16:5912.04.2017
(обновлено: 17:01 12.04.2017)
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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Прокуратура Киева заявила, что не получала от Следственного комитета РФ запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Следственный комитет РФ направил в Киев запрос о возможности допроса Максаковой.
"Такого запроса мы не получали", — заявили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.
Подробнее о Вороненкове читайте в биографической справке РИА Новости >>
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
В России Вороненков был объявлен в международный розыск.