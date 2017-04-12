В ПМР российский флаг разрешили использовать наравне с государственным

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики в среду принял законопроект, разрешающий использование государственного флага РФ наравне с государственным флагом ПМР, сообщила парламентская пресс-служба.

"Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу", — говорится в пояснительной записке.

Отныне флаг РФ будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий.

При одновременном поднятии флаг ПМР будет находиться с левой стороны здания, а российский триколор — с правой.

"Водружение на зданиях всех органов государственной власти наряду с государственным флагом Приднестровской Молдавской Республики государственного флага Российской Федерации будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией", — отмечается в пояснительной записке.

Принятие такого закона связано с приверженностью приднестровского народа к единению и стремлению к воссоединению с РФ согласно волеизъявлению, выраженному на референдуме 17 сентября 2006 года. Тогда абсолютное большинство приднестровцев проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России. Москва не заявляла о признании легитимности референдума.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.