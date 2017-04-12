СМИ узнали о криминальном прошлом мужчины, снятого с рейса United Airlines

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Доктор Дэвид Дао, попавший в центр внимания после того, как его насильно сняли с переполненного рейса авиакомпании United Airlines, имеет криминальное прошлое, сообщает газета Courier Journal. © Flickr/ longbachnguyen Вьетнамцы хотят бойкотировать United Airlines после инцидента с пассажиром

Дао обучался медицине во Вьетнаме до своего переезда в США. Согласно документам комиссии по выдаче разрешений на врачебную деятельность, в 2003 году его арестовали и после тайного расследования признали виновным в преступлениях, связанных с наркотиками. Также в документах предполагается, что он незаконно выписывал рецепты на вещества, распространение которых регулируется законом.

В ноябре 2004 года Дао был осужден за многочисленные уголовные преступления, связанные с приобретением наркотиков обманным путем. В январе 2005 года он был помещен под надзор на пять лет. Через месяц он отказался от своей медицинской лицензии.

По информации газеты, комиссия Кентукки по выдаче разрешений на врачебную деятельность позволила Дао снова начать медицинскую практику в 2015 году на определенных условиях.

Инцидент с доктором произошел в воскресенье 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда троих пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines. Когда врач отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.