ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв, прогремевший в среду днем в Кабуле, передает агентство Рейтер.

Группировка заявила, что взрыв был осуществлен смертником рядом с контрольно-пропускным пунктом у президентского дворца.

СМИ в среду днем сообщили о взрыве, прогремевшем в районе Пул-е Махмуд Хан, где неподалеку друг от друга расположены министерство обороны страны и президентский дворец. По данным телеканала Tolo News, представитель министерства обороны Афганистана ранее сообщил, что в результате взрыва есть пострадавшие.

Точных данных о пострадавших он пока не назвал.

В то же время представитель министерства внутренних дел заявил, что взрыв устроил смертник, целью которого был автомобиль, перевозивший лиц, работающих в правительстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Explosion reported close to presidential palace and ministry of defense in Kabul. Witnesses report gunfire heard following explosion.#Kabul pic.twitter.com/l5PGkRon8p — Hazara World (@HazaraWorld) 12 апреля 2017 г.

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