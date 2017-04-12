Эксперт оценил вероятность проведения США силовой акции против КНДР

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры с Пхеньяном воспринимаются в Вашингтоне как "сделка с дьяволом", в этой ситуации вероятность силовой акции США в отношении КНДР очень высока. Таким мнением поделился с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра корейских исследований института Дальнего востока РАН Константин Асмолов.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Эксперт полагает, что американский истеблишмент в настоящее время видит в возможности переговоров с Северной Кореей удар по собственной репутации.

"Во-первых, демонизация КНДР дошла до такого уровня, что в США это будет восприниматься как сделка с дьяволом, во-вторых, в нынешней ситуации Трамп обязан показать, что он крутой президент, защитник прав Америки и ни разу не куплен (президентом РФ Владимиром) Путиным и его сторонниками, а это, естественно, очень сильно сужает пространство для маневра. В-третьих, к этому добавляется слабое экспертное сопровождение, у Трампа не очень хорошо с политическими советниками", — считает Асмолов.

Таким образом, по его словам, "вероятность этой акции (силовой — ред.) достаточно высока, чтобы рассматривать этот вариант не как блеф". "Я считаю, что вероятность удара, увы, из гипотетической угрозы превратилась в аналитическую", — отметил эксперт.

"Северная Корея показала, что что-то у них есть и, условно говоря, их ракетно-ядерная программа будет расти, а естественно, то, что их программа будет расти, говорит о том, что вероятность безнаказанного превентивного удара будет снижаться. И поэтому по сути дела Штаты вынуждены склоняться к силовому варианту, причем в относительно короткое время, пока условно говоря, северяне не отрастили себе достаточные зубы, чтобы своим ответом не превратить американскую победу в Пиррову", — пояснил Асмолов.