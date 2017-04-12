В Баку обрушилось строящееся здание, один человек погиб

БАКУ, 12 апр – РИА Новости, Вугар Гасанов. Недостроенное здание обрушилось в среду в Баку, на данный момент сотрудники МЧС извлекли из под обломков тело одного человека, есть раненые, передает бакинское агентство АПА.

"В Баку обрушилось недостроенное здание. Происшествие было зарегистрировано в поселке Шых на территории центра отдыха Green City. Есть погибшие и раненые", — передает агентство.

Согласно сообщению, в МЧС Азербайджана на запрос агентства подтвердили случившееся.

"Отмечено, что спасатели извлекли из под обломков тело одного человека. Работы по спасению продолжаются", — уточняется в сообщении.