Генпрокуратура ФРГ сомневается в причастности антифашистов к ЧП в Дортмунде

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ сомневается в причастности ко взрывам в Дортмунде леворадикалов и антифашистов, правоохранители считают признание представителей движения "антифа" в подготовке взрывов фальсификацией, сообщила журналистам представитель ведомства.

"По итогам первой проверки есть серьезные сомнения в подлинности этого признания", — сказала она.

Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.