Украинским военным в Донбассе почти вдвое увеличили доплаты

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Денежные доплаты украинским военнослужащим в зоне проведения военной операции в Донбассе с 1 апреля увеличены почти в два раза, заявил в среду президент Украины Петр Порошенко.

В январе 2016 года на Украине было увеличено денежное обеспечение военнослужащих. Солдат получает от 7 тысяч гривен (260 долларов), а командир бригады — от 16 тысяч гривен (594 доллара). Кроме того, военным, которые несут службу на линии соприкосновения в Донбассе, полагалось денежное вознаграждение в размере 4,2 тысячи гривен (156 долларов), а на второй линии – 1,2 тысячи гривен (44 доллара).

"Уже с 1 апреля те военнослужащие, которые находятся на передовой, на линии столкновения, будут получать доплату к денежному обеспечению в размере 7,5 тысячи гривен (278 долларов). Тем, кто находится во второй линии, доплата увеличена до 3,5 тысячи гривен (130 долларов)", — сказал Порошенко в ходе поездки на территорию танковой бригады ВС Украины, дислоцирующейся в Луганской области.

По его словам, военному руководству дано поручение улучшить условия размещения в местах постоянной дислокации.

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.