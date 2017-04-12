Полиция Канады призналась в слежке за мобильными телефонами

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Полиция нескольких канадских штатов призналась в использовании технологии слежения за мобильными телефонами, однако не уточнила, применяет ли ее для прослушки частных разговоров и дешифровки текстовых сообщений, передает телеканал CBC.

По информации телеканала, полиция штатов Калгари, Онтарио и Виннипег располагает устройствами, известными под названием IMSI-кэтчер (устройство для слежки за мобильными телефонами, которое имитирует базовую станцию телефонной сети и собирает информацию, как правило, в радиусе полукилометра — ред.).

Как сообщается, канадская полиция считает эту технологию "жизненно важным инструментом", который они используют "в соответствии с предписанием" для определения местоположения подозреваемого, а также на начальных этапах расследований серьезных уголовных правонарушений и преступлений, затрагивающих национальную безопасность.

Вместе с тем, правозащитники из Ассоциации гражданских свобод Британской Колумбии не уверены, что упомянутое предписание об использовании устройств IMSI существует и что в нем прописаны четкие границы применения данной технологии.

"Мы хотим, чтобы у полиции были приемлемые инструменты", — цитирует телеканал эксперта по частному праву Ассоциации гражданских свобод Мишеля Вонна, который подчеркнул, что общественность "очень обеспокоена" возможностью использования данного инструмента для вторжения в личное пространство.