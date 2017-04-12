В United Airlines пообещали пересмотреть политику компании

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава авиакомпании United Airlines, с рейса которой силой сняли пассажира, заверил, что подобные инциденты не повторятся в дальнейшем, а компания пересмотрит свою политику, чтобы обеспечить исполнение этого обещания, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. В качестве компенсации предлагалась ночь в гостинице и 400 долларов, затем сумму повысили до 800 долларов. Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы, и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета.

"Привлечение правоохранительных органов на борту самолета должно рассматриваться очень тщательно. Очевидно, что сотрудники находятся там для обеспечения безопасности… Что касается других причин, думаю, эта политика должна быть полностью пересмотрена", — заявил Оскар Муноз в интервью телеканалу.

Муноз добавил, что причиной инцидента стала "системная ошибка" в политике компании, из-за которой сотрудники не стали руководствоваться в сложившейся ситуации "здравым смыслом", чтобы разрешить конфликт мирно.

Глава компании принес извинения Дэвиду Дао и его семье, а также всем клиентам и сотрудникам авиакомпании.

Он также добавил, что не намерен уходить со своего поста из-за случившегося.