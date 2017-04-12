Порошенко заявил о готовности выдвинуть танки на передовую в Донбассе

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Танковые войска Украины находятся в полной боевой готовности и в случае обострения обстановки в Донбассе в любой момент могут выдвинуться на передовую, заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Сегодня согласно минским договоренностям крупнокалиберная артиллерия, танки и тяжелое вооружение выведены с передовых позиций. Однако все танковые части, подразделения находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы в кратчайший срок вернуться в определенные места для укрепления наших оборонительных рубежей", — сказал Порошенко в среду в ходе поездки на территорию танковой бригады ВС Украины, дислоцирующейся в Луганской области.