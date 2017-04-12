Daily Mail извинилась перед Меланьей Трамп

ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Мария Табак. Супруга президента США Меланья Трамп приняла извинения и компенсацию морального ущерба от британской газеты Daily Mail за публикацию, бросающую тень на репутацию первой леди.
Адвокат Мелании Трамп на слушаниях в Высоком суде Лондона отметил, что в статье содержались "ложные и подстрекательские заявления", которые "ставили под сомнения природу работы Мелании как профессиональной модели и воспроизводили предположения, что она предоставляла какие-то еще услуги, помимо модельных".
Адвокат издательского дома Associated Newspapers в среду заявила, что издание приносит извинения за публикацию.
Размер компенсации, которую Associated Newspapers выплатит первой леди США, не разглашается. По данным СМИ, издательский дом выплатит примерно 3 миллиона долларов, включая покрытие судебных издержек истца.
Представитель Мелании Трамп заявил, что она принимает извинения и компенсацию.