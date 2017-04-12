Daily Mail извинилась перед Меланьей Трамп

ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Мария Табак. Супруга президента США Меланья Трамп приняла извинения и компенсацию морального ущерба от британской газеты Daily Mail за публикацию, бросающую тень на репутацию первой леди.

В статье от 20 августа 2016 года под названием "Пикантные фотографии и неприятные вопросы касательно прошлого жены, способные вывести Трампа из гонки", в частности говорилось, что агентство, где работала словенская модель, занималось, в том числе, и предоставление эскорт-услуг для богатых клиентов.

Адвокат Мелании Трамп на слушаниях в Высоком суде Лондона отметил, что в статье содержались "ложные и подстрекательские заявления", которые "ставили под сомнения природу работы Мелании как профессиональной модели и воспроизводили предположения, что она предоставляла какие-то еще услуги, помимо модельных".

Адвокат издательского дома Associated Newspapers в среду заявила, что издание приносит извинения за публикацию.

"Ответчик признает, что заявления относительно истца были неправдой, и мы отзываем их. Сегодня ответчик хотел бы публично извиниться перед истцом за любые неприятности и любое причиненное беспокойство в связи со статьями", — заявил адвокат.

Размер компенсации, которую Associated Newspapers выплатит первой леди США, не разглашается. По данным СМИ, издательский дом выплатит примерно 3 миллиона долларов, включая покрытие судебных издержек истца.

Представитель Мелании Трамп заявил, что она принимает извинения и компенсацию.