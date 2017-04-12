Трамп "на 100% уверен", что построит стену на границе в Мексикой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он совершенно точно построит стену на границе с Мексикой, и на данный момент ему уже предоставили "множество проектов" по ее строительству.

"Я на 100% уверен, что построю эту стену. У нас есть множество проектов, я видел 10 лучших и я хочу увидеть больше. Мы изучаем проекты и мы примем решение очень скоро", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. После вступления в должность он издал указ, которым предписывается подготовить соответствующий проект. Источники финансирования такого строительства пока не определены.