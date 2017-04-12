В Варшаве рассказали, от чего зависит усиление восточного фланга НАТО

ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Дальнейшее усиление восточного фланга НАТО зависит от развития российско-американских отношений и хода организованных Россией учений "Запад-17", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью газете Rzeczpospolita.
В настоящее время в Польшу прибывает международная боевая группа НАТО, также в страну перебазировалась американская танковая бригада.
Отвечая на вопрос о том, примет ли НАТО решение о еще большем усилении своего присутствия на "восточном фланге", Солох заявил: "Это будет зависеть от многих факторов, в том числе американо-российских отношений".
"Значение будет иметь и ход организованных Россией учений "Запад-17". Сегодня есть много "неизвестных", которые могут повлиять на процесс оценки присутствия союзнических войск на восточном фланге НАТО", — заявил он.
Солох также подчеркнул, что Польша заинтересована в постоянном размещении войск альянса на своей территории. "Это вопрос не наших амбиций, но проблем, перед которыми мы стоим. Нет никаких сомнений, что саммит НАТО в Варшаве обозначил направление, которое должно быть продолжено. Союзные силы должны выполнять роль сдерживания, а в случае угрозы агрессии — быть в состоянии немедленного реагирования. Мы заинтересованы в том, чтобы силы, которые уже были переброшены в Польшу, были у нас постоянно", — сказал он.
Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.