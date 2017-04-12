В Варшаве рассказали, от чего зависит усиление восточного фланга НАТО

ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Дальнейшее усиление восточного фланга НАТО зависит от развития российско-американских отношений и хода организованных Россией учений "Запад-17", заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью газете Rzeczpospolita.

На последнем саммите НАТО в Варшаве было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

В настоящее время в Польшу прибывает международная боевая группа НАТО, также в страну перебазировалась американская танковая бригада.

Отвечая на вопрос о том, примет ли НАТО решение о еще большем усилении своего присутствия на "восточном фланге", Солох заявил: "Это будет зависеть от многих факторов, в том числе американо-российских отношений".

"Значение будет иметь и ход организованных Россией учений "Запад-17". Сегодня есть много "неизвестных", которые могут повлиять на процесс оценки присутствия союзнических войск на восточном фланге НАТО", — заявил он.

Солох также подчеркнул, что Польша заинтересована в постоянном размещении войск альянса на своей территории. "Это вопрос не наших амбиций, но проблем, перед которыми мы стоим. Нет никаких сомнений, что саммит НАТО в Варшаве обозначил направление, которое должно быть продолжено. Союзные силы должны выполнять роль сдерживания, а в случае угрозы агрессии — быть в состоянии немедленного реагирования. Мы заинтересованы в том, чтобы силы, которые уже были переброшены в Польшу, были у нас постоянно", — сказал он.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На территории Белоруссии будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск. От России планируется привлечь около 3 тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники. Также планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.