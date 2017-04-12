На месте теракта в Дортмунде нашли три записки с требованиями

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Три записки были найдены на месте ЧП в Дортмунде, в одной из них содержится требование закрыть военную базу Рамштайн, заявила в среду представитель генпрокуратуры ФРГ.

"Мотив пока непонятен… На месте были найдены три записки, что позволяет говорить о возможном исламистском следе. В том числе в записках сказано о выводе самолетов "Торнадо" из Сирии и о том, что нужно закрыть авиабазу "Рамштайн", — сказала она. В настоящее время записки проверяют востоковеды и криминалисты.

Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.