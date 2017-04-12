На Украине хотят запретить иностранцам участвовать в ялтинском форуме

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, созданная на Украине, обратилась в МИД страны с просьбой запретить иностранцам участвовать в Международном экономическом форуме в Ялте. Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.
Киев неоднократно выражал протесты из-за визитов на полуостров иностранных политиков и бизнесменов, угрожая им санкциями и включением в списки невъездных. В частности, в середине марта в МИД Украины вызвали посла Сербии после поездки в Крым группы парламентариев из Белграда.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Киев результаты референдума не признает.
Ялтинский международный экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. В 2016-м в мероприятии приняли участие свыше 1100 человек.