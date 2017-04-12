На Украине хотят запретить иностранцам участвовать в ялтинском форуме

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, созданная на Украине, обратилась в МИД страны с просьбой запретить иностранцам участвовать в Международном экономическом форуме в Ялте. Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

Авторы документа призвали уведомить иностранных дипломатов о том, что "нарушение украинских законов относительно порядка въезда на территорию полуострова" недопустимо, а также напомнить о юридической ответственности за это. В обращении также отмечается, что участие в форуме может считаться признанием "последних изменений статуса" Крыма.

Киев неоднократно выражал протесты из-за визитов на полуостров иностранных политиков и бизнесменов, угрожая им санкциями и включением в списки невъездных. В частности, в середине марта в МИД Украины вызвали посла Сербии после поездки в Крым группы парламентариев из Белграда.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Киев результаты референдума не признает.

Ялтинский международный экономический форум пройдет с 20 по 22 апреля. В 2016-м в мероприятии приняли участие свыше 1100 человек.