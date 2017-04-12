AP опубликовало расследование о сексуальных преступлениях миротворцев ООН

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Миротворцы и другие сотрудники ООН за последние 12 лет совершили более 2000 сексуальных преступлений, в том числе против детей. К такому выводу пришло агентство Associated Press, которое провело собственное расследование.

Так, в Гаити в период с 2004 по 2007 годы свыше сотни миротворцев регулярно домогались местных подростков. Как рассказала одна из жертв, за три года ее изнасиловали более 50 человек, а один даже как-то заплатил ей 75 центов. Еще одна пострадавшая рассказала, что ее насильник часто показывал ей фотографию своей жены.

Большинство жертв соглашались на сексуальные контакты добровольно, поскольку таким образом они могли получить еду и иногда деньги. Однако согласно законодательству Гаити, сексуальные отношения с лицом, не достигшим 18-летнего возраста, квалифицируются как изнасилования.

Основная проблема заключается в том, что юрисдикция ООН не распространяется на миротворцев. Решение об их наказании принимают власти государств, предоставивших контингент.

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш представил доклад, в котором говорилось о 145 случаях сексуальной эксплуатации местных жителей с участием персонала всех миротворческих миссий ООН за 2016 год. Он заверил, что организация продолжает бороться с этими преступлениями.

Гуттереш также предложил приостановить выплаты на миротворцев тем странам, которые не провели должного расследования в отношении своих граждан, совершивших преступления на службе в миссиях организации. Данные меры должны быть рассмотрены Генеральной Ассамблеей ООН.