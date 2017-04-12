Почти 13 тысяч мигрантов незаконно проникли в Евросоюз в марте

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Почти 13 тысяч человек незаконно прибыли на территорию ЕС в марте по трем основным маршрутам, связывающим Европу с Ближним Востоком и Северной Африкой, сообщает миграционное агентство ЕС Frontex.

"Это на 10% больше, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, общее число задержаний на этих маршрутах в первом квартале 2017 года упало на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 32 тысяч 650 человек", — говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

Увеличивается миграционный поток через Италию: в марте число прибывающих в ЕС через Апеннинский полуостров достигло 10,8 тысячи человек, что на 20% выше, чем в предыдущем месяце, отмечает Frontex. Число прибывших в Европу этим путем в первом квартале 2017 года почти на треть выше, чем за тот же период 2016 года. Чаще всего этим маршрутом пользуются выходцы из Бангладеш, Нигерии и Гвинеи.

В полтора раза по сравнению с февралем увеличился приток мигрантов через Грецию (1 тысяча 690 человек), что повторяет тенденцию прошлого года и, вероятно, связано с улучшением погодных условий. Путь через Грецию пользуется наибольшей популярностью среди мигрантов из Сирии, Ирака и Пакистана.

Меньше всего мигрантов прибывает в Европу через Балканы. Менее 380 человек — преимущественно граждане Афганистана, Сирии и Пакистана — были задержаны на границах ЕС в марте. Количество мигрантов на этом направлении упало на 70% по сравнению с предыдущим месяцем.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Подробнее о кризисе с мигрантами в Европе в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>